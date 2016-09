Redder in nood voor Markthal?

De binnengehengelde beleggers dreigden er vervolgens weer één voor één uit te stappen... Karakus: ,,Klopt. Het leek tijdens de bouw allemaal weer uit elkaar te vallen. Belegger Vesteda, die de woningen zou afnemen, wilde stoppen. Dat was een dubbeltje op zijn kant. En later wilde ook belegger Corio (overgenomen door het Franse Klépierre - red.) er vanaf. Dat was van het begin af aan mijn grote angst. De Markthal is geen business voor een doorsnee belegger. Dit vergt een eigenaar die korte lijnen heeft met de ondernemers.''



Dat directe contact was er in het begin wél, dankzij de toenmalige Markthal-directeur Maarten van Lier. Hij zorgde voor de verbinding tussen de eigenaar en de kooplieden, tot ieders tevredenheid. ,,Ja, zonde dat hij weg is. Want wat Van Lier deed, dat is precies wat je nu mist in de Markthal. Je moet dagelijks bezig zijn met zo'n project. Je moet de ondernemers laten groeien, en zelf meegroeien. Dat gebeurt niet.''



Rotterdammers blijven weg, wat nogal wat verskramen de kop heeft gekost. Wie probeerde met horeca extra inkomsten binnen te krijgen, werd door Klépierre voor de rechter gesleept. ,,De verse producten moet je zien te houden. Als er een bakker of slager verdwijnt, moet er een nieuwe voor in de plaats komen. Want dát is je zekerheid voor de lange termijn. De toestroom van toeristen houdt een keer op. Ik pleit voor variabele huren, om zo de diversiteit in de hal te waarborgen. En zo'n bakker mag wat mij betreft best belegde broodjes verkopen. Ik zie niet in wat daarop tegen is.''



Maar dat is wat met de gemeente Rotterdam is afgesproken en in lijvige contracten met de huurders is vastgelegd. Vers en horeca worden strikt gescheiden. ,,Ja, maar als die regels moeten worden aangepast omdat ze in de praktijk niet blijken te werken, dan moet je dat doen. Dat is echt geen schande. Je moet ervoor zorgen dat Rotterdammers voor hun dagelijkse boodschappen in de Markthal terecht kunnen. En daarvoor móet het concept van diversiteit overeind worden gehouden.''



Wat moet er volgens u nu gebeuren? ,,Cruciaal is dat alle rechtszaken van tafel gaan. En dat iemand namens de stad naar de top van Klépierre in Parijs gaat, om duidelijk te maken dat het in Rotterdam niet zomaar om een paar vierkante meters huuroppervlakte gaat, maar om een icoon die we met z'n allen koesteren. We hebben nu behoefte aan lobbywerk, aan denkwerk. En moeten wegblijven van de vraag wie er schuld heeft aan de huidige situatie.''



Welke problemen moeten er het eerst worden opgelost? ,,De hoge huren, de uit de hand gelopen servicekosten en het feit dat er te weinig Rotterdammers naar de Markthal komen. Ik pleit voor veel meer verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Laat hen zelf de servicekosten beheren, en geef als eigenaar de criteria aan. Net zoals een vereniging van eigenaren in een wooncomplex functioneert. Bovendien moet er veel meer aan marketing in de stad worden gedaan.''



U hebt aan de wieg gestaan van de Markthal, en bent als Rotterdammer nog steeds betrokken bij het wel en wee van dit project. Al eerder werd u genoemd als iemand die de partijen tot elkaar kan brengen. Voelt u daar iets voor? ,,Ja. De Markthal is zoiets bijzonders, die moet je niet laten verpieteren. Dit is cruciaal voor de stad. Als men mij vraagt, zal ik nooit 'nee' zeggen.''