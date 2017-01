Rjbwjs ophlen

Maar de grootste klap komt nog. Als ik arriveer in het kantoortje naast Alexandrium, blijk ik helemaal geen afspraak te hebben! Althans, dat beweert de computer. Even is er topoverleg achter de balie, en zie ik een dame met een strenge bril en een nóg strenger kapsel telkens naar me kijken. Gaan ze me verhoren, waterboarden, ben ik stateloos en word ik nu uitgezet? Naar Duitsland? Help!



Ik ben in staat om te bidden. Te huilen. Maar plots zit ze daar, een engeltje in het zwart, dat me in alle rust en met de stem van een lieve voorleesmoeder door de procedure loodst. Handtekeningetje hier, vingerafdrukje daar en effe 142,65 euro schokken. En ziet, even later zijn m'n paspoort én m'n rijbewijs weer rechtsgeldig. Morgen ligt het spulletje al klaar.



Blij als een kind spurt ik naar de wachtende metro. En tik mezelf al sprintend een mailtje: NLeT VWRGrten: Rjbwjis ophlen!