Robin Hood

Al lijkt het bestuur van de Islamitische Universiteit van Europa (IUE) in Rotterdam op wel zeer creatieve en geraffineerde wijze invulling te hebben gegeven aan het begrip 'marktprincipe'. Ruim tweeduizend particulieren schonken geld aan de onderwijsinstelling en kregen in ruil voor hun bijdrage een bonnetje met daarop een veelvoud van het gedoneerde bedrag. Het reçu dienden de IUE-donateurs vervolgens in bij de belastingdienst om te profiteren van een fikse teruggave.



Op deze slinkse manier is de Nederlandse staat -en dus de belastingbetaler- vermoedelijk opgelicht voor maar liefst 8,5 miljoen euro. Drie bestuurders zijn gearresteerd op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude met giftenaftrek. Nu deze eigentijdse Robin Hoods tegen de lamp zijn gelopen, is het chagrijn groot. Een deel van de achterban wentelt zich in de slachtofferrol. De FIOD zou 'een hetze' voeren en is verblind door 'islamofobie'. ,,Als God het wil, zullen de lasteraars verdrinken in hun eigen modder van aantijgingen'', noteerde een van de studenten op internet.



Gebrek

Het digitale gejeremieer van de IUE-adepten getuigt van een schrijnend gebrek aan zelfreflectie. Of is hun vlucht naar voren slechts een façade en dringt het pijnlijke besef door dat ook zij bij de neus zijn genomen door de leiding van de particuliere imamschool? Het valt te hopen. Want hoewel het in grote letters op de gevel staat van het pand aan de Statenweg is de IUE helemaal geen 'universiteit'. In werkelijkheid volgden studenten een hbo-opleiding islamitische geestelijke verzorging. Onder auspiciën van, zo lijkt het, een stel ordinaire fraudeurs. Volkomen terecht houdt justitie hun duistere handeltje nu tegen het licht. Of God dat nu leuk vindt of niet.