Toen Feyenoord kampioen werd, zei een vriend: 'Rotterdammers zijn net Turken.' (sorry) Dezelfde 'volksziel', dezelfde rauwheid, hetzelfde verlangen, dezelfde trots. En hetzelfde getoeter uiteraard. Rotterdam voedt de emoties die we in Nederland normaal gesproken liever wegstoppen. 'Doe maar normaal', enzo. Net zoals in Rotterdam struikel je hier in Istanboel over poëzie. Gevels zijn behangen met gedichten. Liefde wordt letterlijk van de daken geschreeuwd.



Verdriet, geluk, liefde, frustratie, alles moet eruit. Je wordt doodgegooid met gevoelens. Ik houd ervan. 'Jij wordt te veel gedreven door emoties', hoorde ik ooit kort voordat ik werd gedumpt.



Ruim vijf jaar heb ik in Istanboel gewoond. In mijn eerste jaar werd ik door Stine Jensen geïnterviewd voor haar boek Turkse vlinders. Ik ging he-le-maal los over het gebrek aan hoffelijkheid bij Nederlandse mannen, het doorgedraaide feminisme, de Hollandse nuchterheid: 'Ik wil iemand die de deur voor me openhoudt, die mij in en uit mijn jas helpt, die zijn hand aanbiedt als ik ergens op- of uitstap, die de rekening betaalt ('go Dutch', sérieus!?) die me overlaadt met cadeaus. Ik wil romantiek!' Dat allemaal onder de noemer van 'krankzinnige liefde', die ik wél zag in Turkije. Die krankzinnigheid werd me net iets te veel toen een Turkse man dreigde dat hij van de Bosporusbrug zou springen omdat ik maar niet inging op zijn avances.