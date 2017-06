Of ik altijd de daad bij het woord voeg?



Eh, nee. Met scheidsrechters heb ik al een voetballeven lang een moeizame relatie. En onlangs moest ik mezelf echt inhouden toen ik, verscholen om de hoek bij een stoplicht op het Bentinckplein, vijf loerende stadswachten opmerkte, die de ene na de andere 'door-rood-rijdende-fietser' op de bon slingerden, inclusief ouden van dagen en vermoeide moeders met kinderzitjes en zware boodschappentassen.



Mijn ergste daad van verzet was toen na een arbeidsconflict bij een vorige werkgever een aantal vazallen van de directeur het kantoor van mij en mijn maten kwam leegruimen. 'Hé, daar heb je de Gestapo!', heb ik tegen het legertje dienstkloppers gezegd. Ongepast? Ja, eigenlijk wel.



Maar nu is er dus iets nieuws: de scanauto. Dat witte ding, met die balk vol camera's op zijn dak, op zoek naar foutparkeerders en ander wanbetalend autotuig. Ik zie dat ding tegenwoordig drie keer per dag rondrijden in de stad. Als een guerrillastrijder duikt hij overal op.



Zondagavond zat ie een paar minuten in mijn spiegel. Van Westzeedijk, tot Erasmusbrug, tot Laan op Zuid, hij bleef maar pal achter me zitten, keurig 49 rijdend, want scanauto's worden bereden door hele nette mensen. Ik werd er onrustig van. Had ik iets verkeerds gedaan? Deed mijn achterlicht het niet?



In mijn leven regent het tegenwoordig parkeerboetes. Ja, eigen schuld, heel stom. Ik zal alles netjes betalen en mijn leven beteren. Maar toen ik vorige week na weer zo'n bekeuring van € 62,67 de scanauto in mijn buurtje zag staan, met daarnaast twee keuvelende parkeerwachters op hun scooters, kon ik het niet laten en heb toch even mijn tong uitgestoken.