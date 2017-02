Schandalig

Natuurlijk bemoeilijkt een taalbarrière de zorg. Daarom zou Kuzu migranten juist moeten aanmoedigen Nederlands te leren. De partij zegt op te komen voor Nederlanders met een migrantenachtergrond. Hoe dan? Door zichzelf en hun achterban in een slachtofferrol te plaatsen? In een notendop is dit wat de partij uitdraagt: 'alle minderheden worden gediscrimineerd, ze zijn zielig, ze kunnen niks, spreken de taal niet, ze bereiken niks op eigen kracht. Ze laten zich zelfs vrijwillig vermoorden door artsen. Zó dom zijn ze.'



Dit is niets meer dan polarisatie en verharding versterkende verkiezingsretoriek over de rug van mensen waar Denk juist voor zegt te staan. De partij zou zo'n belangrijke rol kunnen spelen door onvrede in goede banen te leiden met het overbrengen van de verbindende boodschap aan het publiek en de media, en het wegnemen van wederzijds wantrouwen. Door in te sluiten in plaats van uit te sluiten. Niet door als strategische pr-denktank zonder geloofwaardig partijprogramma de gevoelens van miskenning te bevestigen en op te stoken. Deze mensen zijn slimmer dan dit en verdienen een eerlijk verhaal.