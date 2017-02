Een scheur in mijn broek! Verschrikt betast ik het gebied waar beide broekspijpen samenkomen, en grijp in het luchtledige. Waar stof hoort te zitten, zit niets. Ik schrik me het lazarus. Want alle andere broeken liggen in de was, dus ik zal met deze getormenteerde pantalon op pad moeten.



Mijn plannen wijzigen subiet. In plaats van het gehoopte middagje cappuccino lurken in mijn geliefde Rotterdam Centraal, onder het schoonste schrootjesplafond van het noordelijk halfrond, zet ik nu noodgedwongen koers naar een kledingzaak, in mijn geval Peek & Cloppenburg aan de Hoogstraat.



Het is koud, die zaterdag, en balend als een driewegstekker stap ik in lijn 24, richting centrum. Bij elke halte schuiven de deuren van de tram open, en stroomt de vrieslucht met bakken naar binnen, óók door de ongewenste opening op kruishoogte. Scrotumtocht! Met bibberende ballen bereik ik halte Keizerstraat, en hol op 'n drafje naar de broekenboer.



Bij P&C loop ik mijn ex-chef Ellen tegen het lijf. Ik vat mijn rampspoed samen, en aanschouw haar bezorgde gezicht. ,,Kun je het zien, dat gat'', vraag ik. ,,Buk eens'', zegt ze, en middenin de zaak buig ik diep voorover. ,,Ik zie niets'', klinkt het tot mijn opluchting. Heb ik tenminste niet voor lul gezeten, zojuist in het RET-rijtuigje.



Even later, in het pashokje, hoor ik naast me een vrouw bitsen tegen haar echtgenoot, die zich met hoorbare moeite in een verse broek wurmt. ,,Neem 'm nu maar ruim, want op jouw leeftijd wordt het er echt niet meer beter op'', luidt haar commentaar. De waarheid is soms hard.



Twee broeken scoor ik, en thuis test ik mijn nieuwe aankopen door eens diep door de knieën te gaan. De stof spant, maar houdt het prima. Hoera! Ik zit weer gebeiteld, het komende jaar!