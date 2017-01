Sfeer proeven met 360°-tour

Telefoon

De werkzaamheden van Zagwijn en Verwoerd zijn op te delen in twee categorieën. Aan de ene kant de 360-graden foto's en video's, die tegenwoordig veel worden ingezet op sociale media. Net als elk ander filmpje of foto op internet bekijk je ze op de telefoon, computer of tablet. Het verschil is dat je als kijker zelf het beeld kunt draaien, zodat je het idee krijgt daadwerkelijk op die plek rond te lopen. Daarnaast maakt het duo interactieve virtuele tours met behulp van foto's die digitaal 'aan elkaar worden genaaid'. ,,Op die manier kunnen mensen binnenkijken bij bedrijven of evenementen en ook zelf rondlopen of winkelen. Bijvoorbeeld alvast de sfeer proeven in het restaurant waar je die avond gaat eten. De tours zijn nu 80 tot 90 procent van ons werk."



Waar het in de begindagen nog leuren was met hun producten ('Bellen, bellen en nog eens bellen'), is het balletje gaan rollen en heeft het twee bekende namen als klant. Eén van die opdrachtgevers is vtwonen, het bedrijf achter de bladen en tv-programma's over wonen. ,,Wij maken tours in onze huisstijl waarin je kunt rondlopen in interieurs die je op tv of in het magazine ziet", legt Verwoerd uit. ,,Daar voegen wij video's, voice-overs of koppelingen met de webshop aan toe. Zo kan je een stoel of tafel waar je langs-loopt direct kopen."



Op het eerste gezicht is zo'n tour vooral bedoeld voor de nieuwsgierige klant, maar volgens Verwoerd profiteert de opdrachtgever direct van de digitale toepassing. ,,Na ons eerste seizoen virtuele tours voor vtwonen bleek dat de tijd die een bezoeker gemiddeld doorbracht op hun site enorm was gestegen. Daar waren ze over verrast."



De komende tijd staat in het teken van uitbouwen. Meer bedrijven zien volgens hem de voordelen van virtuele media. ,,Wij maken niet alleen tours, foto's of video's, wij zijn nauw betrokken bij hoe onze media het best ingezet en gepromoot kunnen worden. Daar ligt ook onze kracht. Je hebt niet veel aan innovatieve content als je niet weet hoe je het moet inzetten. Onze strategie heeft zichzelf bewezen en we moeten er nu de markt mee op. Over twee jaar zijn we de grootste speler in Nederland, daar ben ik van overtuigd."



