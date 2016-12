Spuitje voor stokoud gibbonduo: ‘Leven was uitzichtloos geworden’

Eenzaamheid in het lege verblijf was de ongeveer 50 jaar oude dibbes alsnog fataal geworden. ,,Als twee oude mensen ervoor kiezen om in elkaars armen te sterven, dan is dat een mooi bericht in de krant. Maar een dier kán niet kiezen voor zijn eigen einde. Nico’s leven was voltooid. Naar menselijke maatstaven was hij ruim honderd geweest. Een respectabele leeftijd. Dat maakt het minder dramatisch.’’



Liefst 9 nakomelingen zette het duo op de wereld, en ze woonden op verschillende plekken in de dierentuin. Niet altijd tot ieders plezier. Zo bleken de apen op een eiland in de Maleise Bosrand voor veel overlast te zorgen in de omgeving. ,,’s Ochtends starten gibbons de dag door heel luid te schreeuwen. Zingen, noemen wij dat. Op die manier bakenen ze hun territorium af. Prima natuurlijk, maar bewoners van de belendende wijk waren daar niet zo van gediend.’’



Saar en Nico dood. Het is voor menigeen een treurige boodschap, zo valt uit de reacties van Blijdorp-bezoekers op te maken. ,,Wat een verdrietig nieuws, maar deze beslissing is wel begrijpelijk en respectvol’’, zo meent iemand. En: ,, Mede door de goede verzorging hebben ze zo oud mogen worden, respectvol besluit om ze samen te laten gaan.’’