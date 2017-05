'Stad lastig voor gezinnen'

Ja, met de sociale veiligheid zit het vandaag de dag wel snor in het Rotterdamse openbaar vervoer. Maar begin met CDA-raadslid Danielle Knieriem niet over de service in een willekeurige RET-tram. ,,In vijf maanden tijd ben ik welgeteld twee keer geholpen door het personeel bij het veilig in- of uitstappen met de kinderwagen. Ik vind dat schokkend.''

Quote In vijf maanden tijd ben ik welgeteld twee keer geholpen door het personeel Danielle Knieriem Knieriem (31) is niet de enige, zo blijkt uit het door haar partij gelanceerde gezinsonderzoek. ,,Van de reiziger mag de RET onlangs dan gemiddeld een 7,7 hebben gekregen in de OV-klantenbarometer, bij ons zijn de afgelopen maanden hele andere signalen binnengekomen. Ouders blijken zich in toenemende mate te ergeren aan de vaak smerige omstandigheden in de metrostations.''

Urine

Het raadslid herkent die klachten. Met haar vijf maanden oude dochter doorkruist Knieriem, getrouwd met een IJslander, vrijwel dagelijks de stad. ,,Ik doe noodgedwongen heel veel met het ov. Met een kinderwagen ben je afhankelijk van de lift om de perrons te kunnen bereiken. Maar in of rondom zo'n lift is het vaak een enorm smerige bende. Met als gevolg dat je met je kinderwagen in de urine van een ander staat.''

Quote Met als gevolg dat je met je kinderwagen in de urine van een ander staat Danielle Knieriem Om nog maar te zwijgen over de 'penetrante wietlucht', die vaak bij de ingang hangt, moppert Knieriem. ,,Daar ga je bijna van over je nek. Het is onbegrijpelijk dat daar weinig tot niets tegen wordt gedaan.'' Haar partij moet sowieso niets hebben van blowen. Kierewiet luidt de veelzeggende titel van het CDA-manifest tegen het gebruik van softdrugs.

Smerig

Op haar iPad heeft Knieriem tal van foto's verzameld van 'onaangename en smerige plekken waar Rotterdam zich diep voor zou moeten schamen'. ,,Als wij gezinnen in onze stad willen houden, dan zullen we als stad de voorzieningen beter op orde moeten hebben.''