'Stadsbrug bedient ook regio'

Ja, hij heeft PvdA-Kamerlid Duco Hoogland zaterdag gebeld en nee, dat was geen aangenaam gesprek. ,,Met alle respect, maar zo gaan we niet met elkaar om. Dit was een persoonlijke aanval. We spreken elkaar met enige regelmaat. Waarom dan het spel via de krant spelen? Ik heb bovendien zeer goede contacten in Den Haag, ik ken daar de weg. Heeft hij zijn huiswerk wel gedaan?''



Zichtbaar geïrriteerd reageert wethouder Pex Langenberg (verkeer en duurzaamheid, D66) op de kritiek van Hoogland. Die sprak zaterdag zijn zorgen uit over de 'onvoldragen' verkeersplannen van het Rotterdamse college. ,,Ik mis visie en overtuigingskracht'', aldus Hoogland. Vooral het door Langenberg gelanceerde voorstel van een westelijke stadsbrug 'vertoont in financieel opzicht hele grote gaten'.



Maar laat niemand beweren dat hij zijn huiswerk niet op orde heeft, zegt Langenberg. Om zijn woorden te staven, wappert hij met een 'verkennende studie' naar de oeververbinding tussen Delfshaven en Charlois.



,,Dat onderzoek heeft ons 1 miljoen euro gekost. Daar staat geen onzin in. De binnenstad wordt ontlast, zo'n brug leidt tot een betere luchtkwaliteit en zorgt voor een forse economische impuls voor Zuid, met een geschatte investeringscapaciteit van 210 tot 280 miljoen euro.''



Dat leidt tot zo'n 1.700 extra banen, rekent Langenberg voor. ,,Wat Hoogland ook niet begrijpt: die westelijke stadsbrug dient wel degelijk ook een regionaal belang. De helft van het aantal automobilisten dat nu door de Maastunnel rijdt, komt van buiten Rotterdam. Dat is dus onnodig verkeer op de Coolsingel en de 's-Gravendijkwal. Met een brug in het westen worden deze weggebruikers verleid om de ring te pakken.''