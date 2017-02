Steeds vaker oefenen in de regio

De show of force van de mariniers in de regio maakt deel uit van een groot plan om defensie zichtbaar te maken voor de inwoners. De afstand tussen de burgers en militairen is volgens Zandee dusdanig groot geworden dat een klein charme-offensief wel op zijn plaats is. ,,Toen Nederland nog de dienstplicht had, werd elk dorp, bijna elke familie, nog geconfronteerd met het leger. Dat is niet meer zo en dus is de kloof tussen kantoorklerken en defensie best groot geworden. Door vaker de straat op te gaan en uitleg te geven bij wat je daar als marine of landmacht doet, kweek je meer begrip.''



Machtig mooi

Begrip voor de oefeningen heeft Brecht de Man zeker. De 58-jarige Barendrechter zat vroeger ook in dienst, maar moest door een blessure voortijdig afhaken. Het liefst had hij zelf op zijn 21ste bepakt en bezakt over straat gelopen in de hoop ooit uitgezonden te worden naar oorlogsgebied. ,,Het heeft niet zo mogen zijn, maar het is machtig mooi om te zien hoe die jongens over straat marcheren. Ik vind het doodzonde dat ik nooit de kans heb gekregen om daar deel van uit te maken'', zegt hij, kijkend naar de stoet mariniers op de Langeweg in de polder van Oud-Beijerland.



Voor de zomer maakt een nieuwe 'klas' van toekomstig mariniers een rondgang door de regio. ,,We doen dit nu drie keer per jaar, maar ik denk dat we volgend jaar meer 'clusters' hebben'', zegt Jan. ,,We hebben steeds meer goede mensen nodig bij defensie. De campagnes doen hun werk, maar door ons op straat te laten zien, hopen we meer mensen enthousiast te maken voor ons vak. Het is denk ik best een indrukwekkend gezicht.''