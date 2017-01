Superfood groeit gewoon om de hoek

Broer en zus De Geus bieden die meerwaarde door recepten aan hun papieren zakjes te spelden. Ze verkopen bij de voordeur, aan de Mookhoek 57. ,,Mensen kiezen niet zo snel voor quinoa omdat ze geen flauw idee hebben wat ze ermee moeten maken. We zetten ook recepten op Facebook en op internet. Daardoor wordt ons product toegankelijker.'' Toon: ,,Het zijn geen recepten die alleen sterrenchefs kunnen maken. Ze zijn gewoon eenvoudig, voor op een doordeweekse avond.''



Volgens Klompe hoeft het koken met de, voor velen, onbekende gewassen geen hogere wiskunde te zijn. Zelf verwerkt hij qionoa in de chocolade of vermengt hij het met pompoen tot een burger. Ook van sorghum, een glutenvrij graangewas, valt veel te maken. ,,Vrijwel niemand weet dat je van sorghum heel simpel een glutenvrije pizzabodem kunt maken.''



De agrariër investeerde onlangs in een gloednieuwe combine. Het oude landbouwvoertuig werd gestript, schoongemaakt en opnieuw opgebouwd. Met die investering wil hij de mensen met een hardnekkige glutenallergie ook voorzien van zijn producten. Volgende maand krijgt hij als eerste in Nederland zelfs het certificaat voor een glutenvrij landbouwbedrijf.



De Hoeksche Waardse boeren hopen dat het over is met het importeren van 'superfood' uit Zuid-Amerika. Dat mensen geen 'anonieme zakjes' meer kopen maar de producten direct bij de boer ophalen of bestellen. Ze geloven heilig dat de hype rond het supervoedsel, die in 2015 op zijn hoogtepunt was, een blijvende erfenis in ons land achterlaat. Janna de Geus: ,,Pasta had ook jaren nodig om in Nederland ingeburgerd te raken. Dat is nu echt een aanvulling op het bestaande aanbod. Quinoa kan over tien jaar ook een blijvertje zijn.'' Toon vult aan: ,,De hype die door de voedselgoeroes is gestart, is er inmiddels af. Maar quinoa is, net als andere gewassen, neutraal van smaak. Daar is altijd een markt voor. 'Superfood' als tarwe-drankjes vinden de mensen te extreem.''



Prijs

Het verschil in prijs tussen de producten uit de polder en verre landen als Peru en Chili is er nauwelijks. Sterker, quinoa is met gemiddeld 4 euro voor 400 gram iets duurder dan in de supermarkt waar je per 100 gram grofweg 90 cent betaalt. ,,Als men een schip vollaadt en naar Europa laat varen, is dat goedkoper dan dat wij het hier verbouwen en ik het in kleine hoeveelheden verkoop. Maar bij ons ken je het productieproces. Bij import weet ik niet wat er onderweg mee is gebeurd'', zegt Klompe. ,,Eerlijkheid en puurheid hebben nou eenmaal een prijskaartje.''