,,Het is hier net het Wilde Westen'', zeg ik tegen mijn vriendin, terwijl ik door haar raam tuur. Zij neemt niet eens de moeite om te zien wat er beneden gebeurt. Vanuit de keuken, waar ze thee is gaan zetten, klinkt een diepe zucht. Zes jaar geleden ging in 't Zwaantje een handgranaat af, sindsdien kijkt ze nergens meer van op. Na de explosie is het koffiehuis een half jaar gesloten. Daarna begon de ellende opnieuw. Afgelopen zomer werd de tent ontruimd na een uit de hand gelopen ruzie.



Regelmatig wordt mijn vriendin lastiggevallen door jongens die samenscholen in de omgeving van het koffiehuis. Onlangs werd ze op haar fiets achterna gezeten door een jongen die ze 'snotneus, ga naar huis en gedraag je' had toegesnauwd. ,,Hij rende agressief achter me aan. Godzijdank was ik sneller.''



Beneden lijkt de rust inmiddels teruggekeerd. Met mooi weer had de herrie op straat nog uren voortgeduurd, volgens de vriendin. Het is te koud. Er wordt hard gewerkt om het Oude Noorden aantrekkelijker en veiliger te maken. In de buurt van mijn vriendin doen ook bewoners hun stinkende best met activiteiten en straatfeesten. 't Zwaantje, dat overlast veroorzaakt en het veiligheidsgevoel in de omgeving aantast, verziekt al hun inspanningen. Die jongens verdienen geen koffiehuis. Sluit de deuren. Voorgoed.