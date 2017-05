Vier van muzikaal talent bulkende knakkers uit de Maasstad, die van daaruit de pophemel bestormen. O fantasie, borrel er maar op los! Ik schat zo in dat zanger Sjon Lennon een roeier zou zijn geweest bij de Eendracht, bassist Paul MeKaartnie - die een blóedhekel had aan klaverjassen - een zijige student werktuigbouwkunde uit Hillegersberg, gitarist Sjors Harrieszoon een dromerige yogaleraar uit Oud-Charlois en drummer Ringo Sterretje de bedrijfsleider van Pretoria's Pretwinkel. Puur toeval brengt hen samen, in poppodium Baroeg, waar een Grunt Dansant wordt gehouden.



The Rottles! Vanaf dag één zijn ze onafscheidelijk. Treden op in bruine kroegen in de Witte de Withstraat, in de Arminiuskerk, in Rotown; binnen een mum van tijd zijn de Fabuleuze Vier lokale helden, die vervolgens op grotere podia in de Doelen, Ahoy en zelfs in De Kuip - 'Voor het echie op het heilige heggie' - het doorgaans zo nuchtere, Rotterdamse publiek platspelen.