Tien odes aan Rotterdam

Volgens Deelder is Rotterdam niet te niet filmen

maar evenmin te beschrijven en niet te volgen bovendien

Wie Rotterdam wilt leren kennen

moet het eerst van bovenaf hebben gezien.



Wie naar beneden kijkt vanaf de Euromast

ziet dat die horizontaal in de tunnel past

En het mooiste uitzicht vooruit

is vanaf de spacetower ‘Op Zuid'



Wat ben ik trots op de Rotterdammer

grote handen dito bek

Je kunt van alles tegen hem zeggen

een Rotterdammer krijg je toch niet gek!



En aan allebei de kanten

van die brug van Noord naar Zuid

Daar ken je Rotterdams lulluh

zonder de borst vooruit



Over borsten gesproken

we zingen daaruit voluit mee

Van ‘Hand in Hand de Kameraden’

tot simpelweg ‘Van je Holadijee!’



Overal wordt Rotterdams gesproken

van Hillegersberg tot de Hoek aan zee

En zelfs op Kralingen bij een kopje Engelse thee

oreren de dames kakkerig een stukkie mee.



Rotterdam is niet voor dromers

daarvoor is het veels te echt

Maar heb Rotterdam leren kennen

slaap je nooit meer slecht.