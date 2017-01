'Toen en nu' van Coolsingel centraal op tentoonstelling

Vroeger, héél vroeger, toen was de Coolsingel pas gezellig. Een pittoresk stukje centrum, met een vaart in het midden, waardoor bootjes zich voortbewogen. Op beide oevers barstte het van de sfeervolle pandjes, met een mêlee aan gevelstijlen. Op de oevers bepaalden zwaar beladen paardenkarren het straatbeeld, en zeulden arbeiders met tonnen en kratten handelswaar.



Wat een verschil met nu! Ronkende pizzabrommertjes knetteren voorbij, terwijl het winkelend publiek -soms met gevaar voor eigen leven- de overkant van de straat tracht te bereiken. Trams tingelen, auto's toeteren en dat in een levensgrote, betonnen goot die op sommige plekken kraak noch smaak heeft.



Het is de historie van de Coolsingel in een notendop.



Op de schop

In april gaat Rotterdams bekendste traject op de schop, een klus die tot 2020 zal duren en de Coolsingel een fris, modern, vriendelijk en vooral groen uiterlijk moet geven. Dé reden voor Stadsarchief Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Museum Rotterdam om, aan de hand van gastcurator Joop de Jong, deze befaamde reep Rotterdam in het zonnetje te zetten.



Met een allesomvattende expositie die -net als destijds De Aanval - bij de bezoekers een onuitwisbare indruk moet achterlaten. De Coolsingel, over het verleden én het heden, zegt stadsarchivaris Jantje Steenhuis. ,,We willen het hele verhaal van de Coolsingel vertellen'', zegt ze. ,,Over molen De Hoop, de Passage, de befaamde Tuschinski-bioscoop, maar óók over de huldiging van Feyenoord, trouwreportages op de trappen van het stadhuis en het zomercarnaval.''



Alles moet samenkomen op de expo, die in november opent. In het museum zelf, en buiten op de Coolsingel. Met afbeeldingen op schuttingen, 3d-projecties en wellicht zelfs de herbouw van een stukje kabelbaan van C70. ,,Dat zou fantastisch zijn.''



Oproep

Binnenkort volgt een oproep aan burgers om materiaal aan te leveren voor deze tentoonstelling. Steenhuis: ,,Maar we houden niemand tegen om nu alvast op zolder op zoek te gaan.''