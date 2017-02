Het zal mijn Turkse ziel zijn, maar ik mis die nationale trots in dit land. Ik houd van de ontroering die hoort bij het wij-gevoel. Mijn zwak voor Rotterdam heeft daarmee te maken. Deze stad en zijn mensen raken me. Ik hoor stadsgenoten weleens over het 'minderwaardigheidscomplex' van Rotterdam. Dat komt juist voort uit een sterke eigen identiteit. Je meten met anderen, de beste willen zijn, daar spreekt strijdlust, trots en karakter uit. Het is niet voor niets dat een Rotterdámmer, onze stadsdichter Derek Otte, het hele land wist te ontroeren met zijn gedicht In naam van.



'In naam van zware lasten, onhaalbare idealen en tomeloze dromen. In naam van Rotterdammers die waren, zijn en komen. In naam van Noord en Oost, van Zuid zó door naar West. In naam van net bijzonder maar wel anders dan de rest. In naam van 14 mei 1940 en vooral van wat daarna kwam. In naam van vroeger, wonen wij in de toekomst: Rotterdam.'



Ik geloof in jonge mensen zoals Derek Otte die niet onverschillig zijn, en die je niet hoeft te overtuigen van het belang van stemmen op 15 maart. Wat Nederland nodig heeft is een jeugd die opgroeit met emoties voor hun stad, land en toekomst. Zij moeten verder bouwen aan de kernwaarden gelijkheid en vrijheid. En dan vooral de vrijheid om van mening te verschillen met anderen. Alleen dan kunnen we een gevoel van saamhorigheid en solidariteit cultiveren en emoties als angst en woede ontmoedigen.



Er is helemaal niks mis met vaderlandsliefde, zolang het maar van en voor iedereen is.