Twijfels over Feyenoord City

Nieuw stadionEn weer is er een kink in de kabel bij Feyenoord City. Er is geen steun van de supportersclub van Feyenoord.

Niemand kan zeggen dat voorzitter Wim van Merkensteijn van de supportersvereniging FSV De Feijenoorder geen energie in Feyenoord City heeft gestoken. ,,Ik denk dat we een kleine twintig keer zijn aangeschoven bij de projectorganisatie'', zegt hij. ,,Overigens hebben we pas half februari ook inzicht in de vertrouwelijke stukken gekregen. En konden we die meenemen in onze overwegingen.''

Volledig scherm Impressie Feyenoord City. © OMA Draagvlak is hét toverwoord bij alle pogingen om een nieuw of vernieuwd stadion voor Feyenoord van de grond te krijgen. Draagvlak onder de bewoners, draagvlak onder supporters, draagvlak onder lokale politici. Van die laatste categorie zullen ze bij Feyenoord nog wel eens gillend wakker worden; D66 en Leefbaar blokkeerden indertijd nieuwbouw op Varkenoord, waardoor de stadionplannen jaren in de vertraging gingen.



En nu is het dus FSV De Feijenoorder die - vooralsnog - niet warm loopt voor stadionvariant nummer zoveel: een iconisch sportcomplex op de oever van de Nieuwe Maas, goed voor 63.000 stoeltjes en met een prijskaartje van 365 miljoen euro. ,,Begrijp me goed, we zijn niet per definitie tegen een nieuw stadion'', zegt Van Merkensteijn. ,,Maar we willen een goed plan voor Feyenoord. Op basis van wat we nu weten, zeggen we hier geen ja tegen.''

Waar wringt nu precies de schoen bij de supportersvereniging?

Van Merkensteijn: ,,Het spelersbudget. We willen dat Feyenoord aantoonbaar maakt dat als het nieuwe stadion opengaat, de club meer dan 32,5 miljoen euro heeft te besteden aan spelerssalarissen. Zodat je in ieder geval gelijkwaardig bent aan Ajax en PSV. Je kunt het niet hebben dat het sportief tegenzit, want dan blijven de supporters weg. Dat zorgt voor lagere inkomsten en dan stort je hele exploitatie als een kaartenhuis in elkaar.''

Maar het is heel lastig om nu al financiële zekerheden te geven voor een stadion dat pas in 2022 opengaat.

,,Ja, dat is heel lastig. Maar we hebben tot nu toe geen enkele duidelijkheid gekregen over de financiering. Hoeveel geldschieters hebben er inmiddels toegezegd en hoe is geborgd dat door eventuele toekomstige rentestijgingen de kosten niet oplopen. Want dat gaat dan weer ten laste van het spelersbudget."

Bovendien: de concurrentie zit ook niet stil...

,,Precies. We lezen eerst in de documenten van Feyenoord City dat het spelersbudget van Ajax en PSV bij de opening van het stadion rond de 25 miljoen euro zal bedragen. En vervolgens zien we niet veel later in de VI dat dit bedrag nu al een paar miljoen euro hoger uitvalt. Wie moeten we dan geloven? Maar dit is wel de kern van de zaak, hier draait het allemaal om.''

Hebben jullie niet steeds met wantrouwen naar de plannen gekeken?

Volledig scherm 'Als het supporters niet lukt om eenvoudig bij het stadion te komen, dan gaan ze selectief wedstrijden bezoeken.' © ANP ,,Nee hoor, de sfeer tijdens de gesprekken was altijd goed. Heel constructief. Maar de conclusie is wél dat er van onze kant volop vragen waren, waarop Feyenoord City het antwoord nog niet heeft gegeven. Of ze kwamen met aannames die niet werden onderbouwd. Heel Feyenoord City wordt veel te rooskleurig voorgesteld. Want wat als je straks geen projectontwikkelaars vindt om de Strip af te bouwen? En de mobiliteit, óók zo'n punt. Als het supporters niet lukt om eenvoudig bij het stadion te komen, dan gaan ze selectief wedstrijden bezoeken. Dan laten ze doordeweekse wedstrijden of duels op zaterdagavond schieten. En dat tikt op den duur aan hoor, in de inkomsten.''

Feyenoord City benadrukt dat jullie over alle beschikbare informatie kunnen beschikken.

,,Het zijn allemaal cijfers die we krijgen, maar we missen de onderbouwing. En soms kán het ook gewoonweg niet, als je met je gezonde verstand erover nadenkt. Dat er buiten wedstrijden om 300.000 mensen het stadion bezoeken. Dat halen ze bij Barcelona en Manchester United niet eens. Waar denken ze al die bezoekers vandaan te halen?''

Jullie hebben de discussie wel op scherp gezet.