,,Of we straks op de Coolsingel staan?'', fluistert Nika. ,,Verzoek de goden niet, hoor.'' Nika is mijn buurvrouw, Feyenoord zit in haar hart én in haar bloed. Haar neef is Sjaak Troost. Ze is, naar eigen zeggen, de enige alleenstaande vrouw met Fox Eredivisie Live thuis. In haar woonkamer staat een portretje van moeder Maria en kindje Jezus, in Feyenoord shirt. ,,Als we landskampioen worden, ga ik keihard huilen.''



Mooi vind ik dat. Wat is het met Feyenoord dat het zo diep zit bij Rotterdammers? ,,Ik ben ermee opgegroeid'', zegt Nika. ,,Legioen-lid en alles. Het was altijd Feyenoord. Onvoorwaardelijk.''



Ook zij voelt het magisch gemoed van de stad. ,,Wat je voelt is verbinding. Hand in hand.''



Diezelfde gevoelsband zagen we nog bij het afscheid van Coen Moulijn. Een indrukwekkende laatste groet aan de legendarische linksbuiten van tienduizenden. Jong en oud, verschillende culturen, uit alle hoeken van de stad, stonden samen te huilen. Die versmelting, dat was zuiver liefde.