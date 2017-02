Vertrekken we uit Rotterdam of blijven we in de stad?

Klaar met alle stank en verkeersdrukte

Wendy Remmerswaal woont nu in Delft

Volgens het CDA is het 'zonde' dat ik twee jaar geleden uit Rotterdam vertrok en in Delft mijn gezin heb gesticht. Of het ligt aan de gezinsvakken in de Kuip die niet uitnodigend genoeg zijn (een vraag uit de enquête van de partij)? Nee, man, dochter en ik stappen in de trein en we zijn even snel in het stadion als een familie die komt vanuit het Rotterdamse Nesselande. Met een Spartasupporter in huis zul je ons overigens eerder op het Kasteel vinden (nog dichterbij!), maar ik wil met dit voorbeeld illustreren dat Rotterdam ook voor randstedelingen niet ver is.

Als nultien zo leuk is, waarom zijn we dan wél weggegaan? Onder meer vanwege de stank en de drukte. Als ik een voet buiten de deur zette van ons appartementencomplex op de Wilhelminapier, waande ik me in een soort Aziatische metropool in het klein. Overal herrie, verkeer, vieze uitlaatgassen en brommers die je van je fiets af rijden. Toen we onze flat wilden verruilen voor een eengezinswoning met tuin, begon de zoektocht echt wel binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen, want het stadsleven wilden we niet missen. Een huis zoals ik nu heb, nieuw en ruim, hadden we in Rotterdam kunnen vinden, maar dan in een buitenwijk. Dan maar liever Delft: kleiner, rustiger, een gezellig centrum en voorzieningen in de buurt. En Rotterdam om de hoek. Nee, Delft is geen natuurreservaat, dat besef ik. Er liggen snelwegen en de lucht is vies, al ruikt het schoner. Wil ik dat allemaal niet, dan moet ik heel ver de randstad uit en dat gaat mij een hele grote stap te ver.