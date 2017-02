Of de gedaanteverwisseling Arno heeft geholpen? Integendeel! Eigen schuld, dikke bult. Wie zichzelf verloochent, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus. Werd Arno als fractievoorzitter eerst brutaalweg gepasseerd door zijn hulpje Judith Bokhove, onlangs volgde opnieuw een mentale mokerslag voor onze beroepsactivist uit Blijdorp. Ondanks een intensieve campagne, waarbij hij met de trein van hot naar her reisde, serveerde de leiding van GroenLinks hem genadeloos af met plaats 25 op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.



Ik herhaal: plaats 25.



Dat is een grove belediging. Zeker voor een raadslid dat zijn partij al meermalen landelijk in het zonnetje wist te zetten. Denk onder meer aan zijn knallende pleidooi voor een verbod op consumentenvuurwerk. Of aan het meldpunt tegen politiegeweld, aan de man gebracht onder de welluidende titel politieknuppel.nl.



Het heeft allemaal niet mogen baten, net zomin als dat jasje-dasje-gedoe van Arno. Eén schrale troost: Arno is niet alleen. SP-mastodont Leo de Kleijn is - al jaren - een van de betere raadsleden van en in de tweede stad van Nederland. Vriend en vijand beamen dat. Het gestaalde kader van zijn partij vindt hem echter een brutale vlerk. Leo is van mening dat de SP veel te flets opereert en de straatvechter uit Noord durft dat hardop te zeggen. In SP-kringen staat dat gelijk aan politieke zelfmoord. Hij kreeg weliswaar niet het zenuwgas VX in het gezicht gespoten op Rotterdam Airport, toch was de uitwerking dezelfde: exit Leo de Kleijn.



Is het dan louter kommer en kwel? Ja, ik vrees het wel. Slechts twee oud-raadsleden uit Rotterdam lijken na 15 maart zeker van een plaats in het zenuwcentrum van de Nederlandse politiek: die o zo keurige Mark Harbers van de VVD en de voormalige bewindvoerder van menige internettrol, de heer Tunahan Kuzu van het tegendraadse Denk. De rest kan slechts hopen en bidden dat het stemvolk hen gunstig gezind is.



Het klinkt als een alternatief feit, maar het is wel waar: het voordeel van landelijke verkiezingen was vanuit lokaal perspectief bezien tot voor kort dat 'het zo lekker opruimt'. Die Trumpiaanse wijsheid lijkt ditmaal niet aan Rotterdam te zijn besteed.





Mark Hoogstad

28 februari 2017