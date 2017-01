Rustig legt ze hem uit wat er is en wat ze kan doen om het lichaam weer fit te maken. Ondertussen gaan haar handen vakkundig over de gespierde beentjes.



Ze weet niets van voetbal, zegt ze. Ze doet aan andere sporten. Atletiek, denk ik, gezien haar frêle, fitte gestalte. Of turnen. Maar een dag later kom ik toevallig in deze krant haar naam tegen als topper in een andere sport.



Ja, dat is ze! Iris van der Stelt, 24 jaar, marathonschaatser. Woont in Numansdorp, is kinderfysio in Rotterdam. Ze won dit jaar al een wedstrijd op kunstijs. Ze wil meer prijzen pakken, vertelt ze de krant. En ze droomt van mooie wedstrijden, het liefst op natuurijs, want dat is voor schaatsers het mooiste wat er is.



Dinsdagmiddag. Een onbekend nummer belt.



Iris.



Ze vraagt of de afspraak van woensdag 'heel misschien' kan worden verzet. Meteen weet ik het: natuurijs! Het Nederlands Kampioenschap op de baan in Noordlaren. ,,Natuurlijk!'' roep ik iets te overdreven. ,,Succes hè!''



Een dag later zit mijn zoon ziek thuis. Samen kijken we vanaf de bank naar het NK. Daar gaat ze, daar gaat zijn fysio. In de kopgroep van acht. Kom op Iris! Tot in de laatste bocht heeft ze kansen op winst. Maar ze wordt vierde. Best goed.



O ja, voor volgende week heeft ze voor ons een halfuurtje met een van haar collega's geregeld. Zelf schaatst ze dan wedstrijden op de befaamde Weissensee in Oostenrijk. Vreet ze op daar, Iris! En kom dan gauw terug. Er wacht in Rotterdam een kwetsbaar jongensknietje op je.