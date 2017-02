Werkloze jongeren opgeleid tot Sea Rangers

Cv

Zijn ambities, connecties, zijn bedrijfsmatige denken, gesoigneerde voorkomen en een cv waarop behalve milieuactivist ook vioolbouwer en vuilnisman staan, maken Van der Werf tot een opvallende persoonlijkheid. Hij raakt nu eenmaal gemakkelijk aan de praat met mensen, verklaart hij. ,,In het vliegtuig vraag ik altijd aan de mensen naast me wie zij zijn.''



Vanaf zijn 19de is hij de wereld ingetrokken, op zoek naar zijn lotsbestemming. Een reis naar Antarctica betekende de ommekeer. ,,Staand voorop dat schip met die overweldigende natuur wilde ik niets anders meer.''



Hij richtte The Black Fish op en de Wildlife Air Service, twee gecrowdfunde vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de natuurbescherming op zee. ,,Afhankelijk zijn van subsidies is niet meer van deze tijd, die kunnen ook zomaar wegvallen. Natuurbescherming moet gewoon iets zijn waarvoor mensen betalen.''



Inspecties

Met zogeheten burgerinspecties controleren The Black Fish en de Wildlife Air Service of vissers zich aan de regels houden. Liefst werkt hij met ze samen, betoogt hij. ,,Zij zijn net zo goed gebaat bij een florerende visstand.'' Vorig jaar won Van der Werf een Future For Nature Award. Juist omdat hij de zaken anders aanpakt dan andere milieuactivisten.



Ook bij de Sea Ranger Service zoekt hij de samenwerking met het bedrijfsleven. ,,De haven heeft moeite met het vinden van geschoold personeel. Rotterdam-Zuid kent een hoge jeugdwerkeloosheid. Wij maken ze enthousiast voor het maritieme vak. Niet iedereen wordt na de bootcamp Sea Ranger en als ze het wel worden, moeten ze na een jaar weer plaatsmaken voor de nieuwe lichting. Met hun certificaten kunnen ze terecht bij de bedrijven.''



Van der Werf beseft dat hij niet de eerste is die de jeugdwerklozen van Zuid richting haven probeert te duwen. Een reeks, grotendeels mislukte, projecten gingen hem voor. Waarom het hem wel lukt ze van de bank te krijgen? ,,Een reclamebureau ontwerpt een aanpak hoe wij deze jongeren moeten benaderen.'' Het Amsterdamse kantoor levert zijn bijdrage om niet, net als veel bedrijven in de haven zo hun medewerking hebben toegezegd. ,,Van Leeuwen Recycling bijvoorbeeld, die wil het benodigde metaal voor de boten leveren als wij in ruil daarvoor een actie opzetten waarbij we oude pannen inzamelen.''



De Sea Rangers Service is zijn grootste project tot nu toe, zegt Van der Werf. ,,Het is superspannend.''