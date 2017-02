Zorgen om verkoop van Barendrechtse Bethelkerk

Hij heeft er nachten van wakker gelegen en nog steeds zit de kwestie hem dwars. Ouderling Leo van Wijk (71) moet er niet aan denken dat de Bethelkerk (1925) verkocht of, in het uiterste geval, gesloopt wordt. Hij trouwde er in 1974 en later traden ook zijn beide dochters er in het huwelijk. Hij woonde er doopceremonies en uitvaartdiensten bij. Hij klom met de koster het dak op als er leien kapot waren of als de dakgoot vervangen moesten worden.



Van Wijk is niet de enige die de kerk in het hart van het centrum wil behouden. Een online reddingsactie van Barendrechter Vincent Lagerwaard is inmiddels meer dan honderd keer ondertekend. Ruim voldoende om de Bethelkerk als burgerinitiatief op de gemeenteraadsagenda te krijgen.



Reddingsplan

Lagerwaard bedacht ook meteen een reddingsplan, waarin de gemeente Barendrecht een belangrijke rol speelt. Als die de parkeerplaatsen en de kerktoren (kan een carillon in, ook te gebruiken als alarm bij calamiteiten) voor 1,1 miljoen euro koopt, kan de kerk, met eigen geld de komende 15 jaar open blijven. ,,Maar dan moeten er ook jongeren komen. Maak daarom ruimte voor zang en dans. Mocht de kerk na die 15 jaar echt niet levensvatbaar blijken, kan de gemeente voor 350.000 euro ook het middenstuk kopen. Dat geld verdient Barendrecht ruimschoots terug als ze het geheel aan een projectontwikkelaar verkoopt.'' Lagerwaard schat de totale waarde van de grond op 1,6 miljoen euro.



De protestantse gemeente in Barendrecht noemt de verkoop van twee kerken, ook de Triomfatorkerk staat per 1 januari 2018 in de etalage, een onvermijdelijk offer. Ze kampt met een teruglopend ledental en dalende inkomsten. Om in de toekomst overeind te blijven en de pastorale zorg op een professioneel niveau te houden, zijn drastische maatregelen nodig, aldus voorzitter Kees Silvis van de algemene kerkenraad. Voor de Triomfatorkerk hebben zich al vier potentiële kopers gemeld: de vrijgemaakte gereformeerde kerk, de hersteld hervormde gemeente, een investeringsmaatschappij en een bedrijf.