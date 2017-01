Baas krotwoning Schiedam renoveert huis eigenhandig

Het Poolse gezin leeft al een aantal maanden in een woning aan de Rotterdamsedijk die aan alle kanten rammelt. Er was geen warm water, de gaskachel mag niet worden gebruikt vanwege het gevaar op koolmonoxide en het plafond lag er gedeeltelijk uit.



Eigenaar Schievast bv besteedde het beheer uit aan Nadia Vastgoed, die ondanks toezeggingen verzuimde het onderhoud van de woning te doen. Nadia Vastgoed is nu gewipt. ,,We hebben het onderhoudscontract ontbonden'', legt Jan Verschuren van Schievast uit. ,,We gaan alle gebreken fixen en totdat het gemaakt is, hoeft het gezin geen huur te betalen.''



Veel reacties

Goed nieuws dus voor Lesniewicz en Ziolkowska. Vorige week bracht het stel de schrijnende situatie via deze krant onder de aandacht. Het verhaal van de twee, die 900 euro betalen voor de woning, maakte veel reacties los. Zo kreeg het stel onmiddelijk een bezichtiging van de Rotterdamse vastgoedmakelaar Kolpa voor een nieuwe woning.



,,We waren overdonderd door alle hulp, maar we houden erg van dit huis en deze buurt'', vertelt Les­niewicz. ,,We zijn echt ontzettend blij dat we hier nu toch kunnen blijven wonen.''