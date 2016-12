'Baasjes' van na aanrijding achtergelaten hond melden zich

De American Bully werd maandagavond tijdens een uitlaatronde in Vlaardingen aangereden. Hij was op dat moment niet aangelijnd. De hondenbezitter ging naar huis om zijn papieren te halen, liet het dier achter en kwam niet meer terug. De automobilist bracht hem naar een dierenarts in Schiedam voor het behandelen van de opgelopen schrammen.



Momenteel verblijft de viervoeter in Dierentehuis Nieuwe Waterweg, waar medewerkers hem Mr. Blue gedoopt hebben, naar zijn blauwachtige vacht. Hij maakt het goed.



Twee mannen hebben zich, bijgestaan door een tolk, inmiddels bij een dierenarts in Rotterdam gemeld en claimen de eigenaar te zijn. Probleem is dat de chip in de hond niet geregistreerd is en de dierenarts dus niet kan uitlezen wie zijn baasje is. ,,Waardeloos dus'', meldt een assistente. Het paspoort van 'Mr. Blue' kan soelaas bieden, maar het document is nog niet boven water.