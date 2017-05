Baby gewond na val uit flatgebouw in Vlaardingen

Het kind (1) raakte gewond na een val vanaf de eerste verdieping van een portiekflat. Volgens de politie is dat zo'n drie tot vier meter hoog. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. Of het kind gevallen is of naar beneden is gegooid, wordt nog onderzocht door de politie. ,,Onze centrale vraag is: wat is hier gebeurd?”, verklaart een politiewoordvoerder. ,,We doen breed onderzoek.”