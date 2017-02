Baby neushoorntje is een meisje

Aanklager blijft forse straf eisen voor natrappen Gustafson

22:06 Bij Feyenoord hopen ze dat de tuchtcommissie van de KNVB de hand over het hart strijkt voor de Zweedse middenvelder Simon Gustafson. De Scandinaviër, die nog geen Nederlands spreekt, moest zich vanavond in Zeist verantwoorden voor zijn natrappende beweging richting Wout Faes van Jong Heerenveen, afgelopen maandag in Friesland.