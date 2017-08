Badjuf zag jonge vluchteling zinken in zwembad

Jaahaa, natuurlijk kunnen wij zwemmen. Drie jongens van een jaar of 16 lachten afgelopen vrijdag om de vraag bij de kassa van zwembad De Windas in Bergschenhoek. Statushouders, zag de medewerkster aan hun identiteitskaart. Ze vroeg het nog eens - hebben jullie echt een diploma? - en liet de knullen doorlopen naar de kleedkamers. Via de portofoon gaf ze haar collega's een seintje: let op, er komt een risicogroep binnen. Dat schrijft het protocol tegenwoordig voor.

Amper tien minuten later klonk via dezelfde portofoon een noodsignaal. 'Drenkeling duikkuil, 112 paraat'. Één van de jongens was van de hoge duikplank gesprongen en kwam niet meer boven. De badjuf, die het groepje toch al in het vizier had, zag hem zinken naar het diepste deel van het zwembad. Daar waar de bodem 4,5 meter diep ligt.

Nog voordat zij in het water kon springen, trok een andere, geoefende bezoeker de onfortuinlijke duiker dat hele eind omhoog en op het droge. De jonge vluchteling had gedacht dat hij na de sprong zélf de kant wel zou halen. Ten onrechte, hij kon namelijk niet zwemmen.

Overdreven

De jongen mankeerde niks, hij kon zelfs wel lachen om zijn bijna-doodervaring. In tegenstelling tot het zwembadpersoneel, dat hem boos en geschrokken de toegang ontzegde. Op dat moment kwamen meer vrienden van de jongen aan bij De Windas. Zij vonden het overdreven dat hij werd weggestuurd en gingen de discussie aan met het hoofd zwemzaken Din Wouters.

Quote De politie moest ze bij ons weghalen hoofd zwemzaken Din Wouters Dit voelde niet goed, merkte Wouters op. Hij dirigeerde alle acht jongens naar het ondiepe bad en vroeg ze een stukje te zwemmen. Wat bleek: zes van de acht pubers konden hun hoofd niet zelfstandig boven water houden. ,,Ik heb ze gevraagd te vertrekken", zegt Wouters. ,,De jongens waren het daar niet mee eens. Zij wilden op de speelweide blijven, maar ik vertrouwde ze niet meer. Ze hadden tegen ons gelogen over hun zwemdiploma en voor een gigantische gevaarlijke situatie gezorgd. Uiteindelijk heeft de politie ze bij ons moeten weghalen."

Wouters deelde zijn verhaal op Facebook om bezoekers en collega-zwembaden een hart onder de riem te steken. Want De Windas is geen uitzondering. ,,Dit soort situaties komt bij ons allemaal steeds vaker voor. Wij hanteren niet voor niets dat protocol met het checken van de identiteitskaart, het waarschuwen voor risicogroepen en het voorzwemmen. Vooral mensen uit het buitenland lijken niet te beseffen hoe gevaarlijk water is."

Bandjes om

Net als andere zwembaden zet hij extra personeel in, laat hij zijn team vaker noodsituaties oefenen en worden legio toezichtplannen uit het hoofd geleerd. Maar die strengere maatregelen zorgen ook voor discussies. ,,Als het voorzwemmen niet lukt, mogen bezoekers enkel met drijfmiddelen het bad in. Maar zo'n jongen van 16 weigert natuurlijk met bandjes om te zwemmen en baalt ervan als hij naar huis wordt gestuurd. Ik deel ons verhaal in de hoop begrip te kweken voor onze strikte huisregels."

Niet alleen het stijgende aantal diplomalozen doordringt hem van het belang hiervan, ook de recente rechterlijke uitspraak jaagt hem de stuipen op het lijf. ,,Veiligheid in je zwembad is een urgenter en actuele thema dan ooit.