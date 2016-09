Bami? Nee, broccoli en sambal!

De deelnemers aan het WK Chinees koken in Rotterdam bewijzen dat hun volkskeuken meer is dan bami goreng met saté. De pittige geur van gekruid varkensvlees en gewokte groenten komt de bezoeker van Ahoy dezer dagen al van verre tegemoet. De sport- en evenemententempel is tot en met woensdag het decor van het culinaire wereldkampioenschap.



Een primeur, want nog nooit werd het vierjaarlijkse kookfestijn buiten Azië gehouden. ,,Nederland kwam in het vizier van de organisatie vanwege de goede prestatie van de Nederlandse equipe tijdens het laatste WK in Singapore'', zegt Roy Voogd.



En nee, dan bedoelt de woordvoerder van het kookfestijn niet nummertje 34 van het plaatselijke restaurant Lotus. ,,Hoewel Chinezen ook trots zijn op de draai die hun landgenoten in Nederland aan hun volkskeuken hebben gegeven. Het is zeker niet zo dat ze lachen om die gekke Nederlanders die babi pangang bestellen."