Bandita des duivels over afwijzing van Laurenskerk

De Rotterdam rockmuzikante Elle Bandita is des duivels. Met haar band DOOL wilde ze een clipje opnemen in de historische Laurenskerk, maar werd door een medewerker van het gebedshuis annex museum subiet afgewezen.

,,Ik belde naar de kerk of het kon'', vertelt ze. ,,Degene die ik aan de telefoon had vroeg waar het om ging. 'Rockmuziek', zei ik. Verder kreeg ik de kans niet om het nader uit te leggen. Toen werd ik heel lang in de wacht gezet en kreeg ik te horen dat dit niet bij het imago van de kerk past.''



Verbazing alom, bij Ryanne van Dorst, zoals 'Bandita' in het dagelijks leven heet. ,,Ik begrijp er niets van: ze houden daar housefeesten, met grote sponsors. Ja, als je betaalt, kan alles. Maar rockmuziek is kennelijk te duivels.''

Meerdere redenen

Directeur Frank Migchielsen werpt de beschuldigingen verre van zich. Volgens hem heeft de afwijzing van Elle Bandita meerdere redenen. ,,Allereerst doen we dit soort dingen in principe niet. Want dan willen ze een uurtje muziek maken, en dan zijn ze ineens de hele dag bezig. En we zijn een museum, we moeten wél gewoon open zijn voor het publiek. Bovendien wordt de Laurenskerk nog als een gebedshuis beschouwd, dan is het raar als kerkgangers later zo'n clipje op internet voorbij zien komen.''

En dit is niet de enige activiteit die wordt verboden. ,,Want wat heeft de kerk met rock te maken? Kamasutrabeurzen doen we ook niet, net als studentenfeesten. Pas wilde een schoenenmerk hier een filmpje maken. Geen denken aan. We moeten aan onze reputatie denken.''

Blowen

Ofschoon hij de deur op een kier zet – 'Ze mag haar bedoelingen altijd komen uitleggen' – is de kans klein dat het nog goed komt. Bandita is er echter klaar mee: ,,Het leek me heel hartverwarmend om in Rotterdam onze clip op te nemen. In de mooiste kerk die we hebben. Ik heb mooie herinneringen aan de Laurenskerk. Vroeger zaten we daar lekker te blowen tijdens bevrijdingsfestivals.''