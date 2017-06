Barendrecht: Binnenmaas handelt onfatsoenlijk

Het zit Marius van den Berge, raadslid van EVB in Barendrecht, niet lekker. De gemeente Binnenmaas laat vijf hoge windmolens plaatsen aan de andere zijde van de Oude Maas. ,,Dat ze uitgerekend daar in de grienden komen, een oerbos dat gesloopt moet worden. Dat krijg je nooit meer terug.’’



Nog meer moeite heeft hij met de wijze waarop de gemeente Binnenmaas met de ongewenste megamasten om gaat. De plannen liggen sinds vandaag tot en met 7 augustus ter inzage. ,,Dat is in de vakantie. Dat vind ik echt onfatsoenlijk. Het is al zo’n lastige kwestie, dan moet je dat netjes uitvoeren. Alles is dichtgetimmerd en er zal een blik advocaten nodig zijn om er wat aan te doen.’’



Binnenmaas kan bezwaren vanuit Barendrecht tegemoet zien, van de gemeente en de actiegroep Wind van Voren. ,,Het ergste is het dreigement van de provincie. Die zegt eigenlijk: als je niet akkoord gaat, komen er niet 5 maar 6 windmolens van 200 meter. Dat is toch onbehoorlijk bestuur?’’