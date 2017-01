Barendrecht wil meer nachtelijk ov in weekeinde

Zo zou tramlijn 25 - tussen vinex-wijk Carnisselande en Rotterdam - tot half 2 's nachts moeten rijden. Nu stopt deze Tramplus-verbinding al om half 1. De raad nam vanavond een amendement aan van collegepartijen EVB en CDA, waarin op deze uitbreiding wordt aangedrongen. Vaak kunnen bezoekers van cultureel centrum Het Kruispunt na afloop van een voorstelling niet meer met het ov naar huis. Ook is Rotterdam in de late uren lastig bereikbaar. VVD en SGP/ChristenUnie stemden tegen.

Interactieve avond

Wethouder Peter Luijendijk (vervoer, CDA) steunde de inbreng van de raad, die aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zal worden overgebracht. Deze instantie beslist over het openbaar vervoer in de regio. Bewoners kunnen nog tot 17 februari in een zienswijze reageren op de ov-plannen van de Metropoolregio. Volgens Luijendijk komt er nog een interactieve avond over het openbaar vervoer in Barendrecht, waarbij ook vervoerder RET aanwezig zal zijn. De bijeenkomst is bestemd voor alle inwoners van Barendrecht.