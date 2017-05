‘Barendrecht wil wankel parkeerevenwicht doorbreken’

De gemeente Barendrecht doorbreekt met het plan om het Doormanplein autovrij te maken het wankele evenwicht dat er nu is in het oude centrum. Dat stelde Marcel Hakemulder van restaurant Diggels vanmiddag bij de Rotterdamse rechtbank. De rechtbank boog zich over het beroep van omwonenden en ondernemers tegen het voorstel van de gemeente Barendrecht.



Volgens bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht moet het plan van tafel. ,,Er zijn fouten gemaakt in het onderzoek, er is een tekort aan parkeerplaatsen en dat wordt alleen maar erger’’, zei voorzitter Johan Lengkeek. Restaurant Den Pimpelaer heeft er een eetcafé bij en dit najaar zal zich een pizzera bij het plein vestigen. Dat leidt tot meer parkeerdruk, werd aangevoerd.



De gemeente Barendrecht wees de rechter op alternatieve parkeerplekken op het Binnenhof, voor het gemeentehuis, bij de Bethelkerk en in de Helfrichstraat. ,,We zoeken naar balans en gaan uit van een bezetting van 85 procent’’, sprak woordvoerster A. Ostojic. Omwonenden geloven daar niet in. ,,De gemeente wil dit gewoon forceren. En dat gaat ten koste van de sfeer hier’’, aldus Hakemulder.



De Rotterdamse rechtbank doet naar verwachting over zes weken uitspraak.