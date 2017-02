Barendrechtse Miss Universe wil landelijke politiek in

Interatie

Roopram heeft nog een voorbeeld. ,,Ik zat op een zwarte school in Den Haag. Ze noemden me daar kaas, omdat ik met andere kinderen omging. Ik heb ondervonden dat als het gaat om integratie het mes aan twee kanten snijdt. Dat soort dingen heeft me wel gevormd en daar heb ik een visie op. Ik laat mij niet definiëren door wat anderen van mijn vinden, maar creëer mijn eigen verhaal.''



De PvdA-kandidate zou het tweede Barendrechtse Kamerlid uit de geschiedenis kunnen worden. Bijna een eeuw geleden zat Suze Groeneweg namens de SDAP in het parlement. Zij was niet alleen het allereerste vrouwelijke Kamerlid in Nederland, de socialiste was ook nog eens Statenlid in de provincie Zuid-Holland én gemeenteraadslid in Rotterdam. Ze woonde later in Barendrecht, toen ze in de Kamer zat. ,,Daarom houden we op dinsdag 6 maart in Barendrecht speciaal voor haar de zogenoemde Suze Groeneweg-lezing. Zie het maar als een soort eerbetoon'', aldus Roopram.