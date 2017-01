Basisscholen doen Cito-toets in de ban

Het breken met Cito is een landelijke trend. Vooral in Zwolle, Eindhoven en Apeldoorn maken steeds meer kinderen de eindtoets van een van de vijf Cito-alternatieven. Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiding (AVS) merkte gistermiddag op de ledenvergadering dat scholen Cito in groten getale de rug toekeren.



,,De belangrijkste reden is dat de Cito-toets drie dagen duurt, terwijl sommige alternatieven maar twee ochtenden in beslag nemen. Daarnaast zijn er testen van bijvoorbeeld IEP en Route 8 die zich automatisch aanpassen aan het niveau van het kind. Zijn er vier vragen achter elkaar fout ingevuld, daalt het niveau van de volgende vraag. Of andersom. Daar is in deze tijd vraag naar. Cito doet dat niet.''



Keuzevrijheid

Al 14 scholen van de Rotterdamse scholenstichting BOOR, waarbij 69 basisscholen zijn aangesloten, nemen in april een IEP-eindtoets af. 55 scholen blijven Cito trouw. Door een wettelijke keuzevrijheid van scholen kan BOOR haar eigen voorkeur niet opleggen, zegt woordvoerster Dorieke Hammink. ,,Op dit moment is dat niet mogelijk. Misschien dat we over een paar jaar als BOOR wel een bepaalde weg kunnen inslaan. Maar daarvoor moet eerst duidelijk worden welke toetsen wel en niet aanslaan.''



Volgens Van Haren verdient zulke keuzevrijheid de aanbeveling, maar op dit moment leggen veel schoolbesturen in nog wel een eindtoets op. ,,Geheel tegen de wens in van de schoolleiders. Die de keuze willen hebben om eventueel met Cito te breken.''



Luc van Heeren, bestuursvoorzitter van scholenstichting Acis in de Hoeksche Waard, is al een paar jaar 'klaar' met de Cito-toets. Een opgeblazen circus, vindt hij het. ,,Het maakt ouders bang voor 'de test van het jaar'. Er zijn zelfs oefentoetsen die de kinderen moeten voorbereiden op deze toets'', zegt hij. Volgens Van Heeren, wiens scholen overstappen op IEP, zitten de kinderen daardoor 'gedrogeerd' achter hun bureau. ,,Ze weten hoe ze oefeningen moeten maken, maar hebben eigenlijk niets geleerd. Die oefentoetsen fungeren als doping. En niemand kan jarenlang op doping functioneren.''