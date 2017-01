Bebloede tv leidt naar inbrekersduo

Glasfabriek in Schiedam dicht: 230 banen verdwijnen

24 januari De glasfabriek van O-I in Schiedam gaat in augustus dicht. Dat heeft vakbondsbestuurder Piet Janssen van FNV vanavond bevestigd. Door de sluiting van het Amerikaanse bedrijf verdwijnen 230 banen. De sanering is het gevolg van een teruglopende markt en een overcapaciteit in de productie van glas.