Bijna alles heeft hij zelf gemaakt. (,,Ik was onderhoudsmonteur bij Akzo, heb er verstand van.'') De elektrische schakelaars waarmee hij - digitaal en analoog - de modeltreintjes bestuurt, de sporen wisselt en de verlichting bedient. Ik durf het bijna niet te vragen. ,,Mag het aan?'' Henk loopt naar de schakelaars. Hij lijkt zelf ook te popelen. Klik-klik-klik. ,,Wow!''



Ik word gek. Het is sprookjesachtig. Alles rijdt, in de huisjes brandt licht ('gemaakt met kerstverlichting'), zelfs de nagebootste lantaarnpalen branden. Hij was 25 toen hij zijn eerste treintje kocht voor 50 gulden. ,,Dat was een goede tijd. Populair bij de dames. Vetkuif, dikke zolen, hemd uit je broek. Amerikaans, hè. In de bebop-tijd.'' Of ik die ken, de bebop? Zijn armen gaan omhoog, de heupen swingen. Pretoogjes. ,,Kom, ik laat het je zien.'' Voor ik het weet staan we de bebop te dansen tussen de rijdende treinen, in een verlichte wereld. Prachtig is het.