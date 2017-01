Bedrijfleidster winkel zoekt daders inbraak

Op de beelden is te zien hoe de glazen schuifdeuren van de winkel bij het pompstation rond 3.30 uur hardhandig worden gebroken en ingetrapt. De jongens kruipen tussen de scherven de winkel binnen. Daar zoeken ze naar het lijkt naar geld en sigaretten. ,,Dat ligt bij ons alleen in een dichte kluis, dus ze kwamen voor niks." Wel is de schade erg groot in de zaak. ,,De scherven van het glas dat ingetrapt werd, liggen tot diep in de schappen."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het niet gebruikelijk is dat beelden al zo kort na een inbraak worden vrijgegeven. ,,Wíj mogen dat sowieso niet zomaar doen. Er zijn regels voor, zo moeten we de video's eerst intern bekijken. Daarna kunnen we het voorleggen aan het OM. Als zij toestemming geven, kunnen wij pas beelden vrijgeven. Maar het kan zijn dat mensen zelf overwegen om beelden te plaatsen. Het enige waar wij op wijzen is dat het wel heel verstandig is om ons daar dan ook van op de hoogte te brengen. Dit omdat we anders mogelijke tips over het hoofd zien.