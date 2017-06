Beeld Vlaardingse stadsomroeper keert terug met zitbankjes

Het beeld heeft even op een hoge stenen sokkel tussen de terrassen gestaan, maar de gemeente ziet het liever ‘tussen de mensen’. Dat is ook de reden dat zij ervoor heeft gekozen het beeld op de oude plek terug te plaatsen. Eerder dit jaar gingen ambtenaren met ondernemers in gesprek over de terugplaatsing.



Tijdens dat gesprek zijn vier scenario’s besproken, waarbij onder meer vanwege de historische achtergrond voor de oude plek is gekozen. De bankjes rond het bronzen beeld moeten voortaan voorkomen dat ‘roekeloos vrachtverkeer’ nog een keer voor duizenden euro’s schade veroorzaakt.



Een grotere sokkel was geen optie gezien de lengte van de ‘kleine koperen man’.