'Begraven zonder kist is niet gek'

Stromingen

Op de Zuiderbegraafplaats heeft men begin jaren 70 al een gedeelte ingericht voor moslims. ,,Van oorsprong was deze begraafplaats voor katholieken en mensen zonder religie, maar in die tijd zijn we heel voorzichtig begonnen met een algemeen islamitisch gedeelte. We kwamen in de loop van de tijd tot de ontdekking dat er ook meer stromingen waren. Dus nu hebben we een soennitisch deel, maar ook een Pakistaans-soennitisch, een Javaans en een Ahmadia-deel."



,,We zijn een multiculturele begraafplaats", zegt Grootendorst. En dat betekent dat er niet alleen ruimte is voor katholieken en moslims, maar bijvoorbeeld ook voor Chinezen met hun speciale rituelen. ,,Chinese mensen doen offers en brengen eten naar het graf. We hebben een pagode op de begraafplaats, een poort waardoor de overledene naar binnen gaat. De nabestaanden mogen er niet door naar buiten. Ze gaan via een speciale uitgang de begraafplaats weer af. Wij vinden dat het onze taak is om dat mogelijk te maken."



Gewaardeerd

Op de Zuiderbegraafplaats worden mensen uit de hele regio Rijnmond begraven. ,,We bieden mensen ruime voorzieningen", zegt Grootendorst. ,,En we weten waarover we het hebben. Dat wordt gewaardeerd door de mensen. Wij begrijpen wat ze willen, mensen kunnen goede afspraken met ons maken."



Op de begraafplaats kan veel: Feyenoordfans kunnen er begraven worden op of uitgestrooid worden over een stuk grasmat uit De Kuip.