Bejaard apenechtpaar overleden in Blijdorp

De apen waren al sinds 1978 bij elkaar. Saar was met haar 45 jaar op hoogbejaarde leeftijd en haar conditie verslechterde. Ondanks dat ze aan beide ogen blind was, kon ze de afgelopen jaren haar weg in het verblijf nog vinden. Dat lukte haar de laatste tijd ook niet meer en daarom is besloten haar in te laten slapen, meldt de dierentuin.



Ook de conditie van Nico (minimaal 50 jaar) verslechterde de laatste tijd. Daarnaast zijn gibbons volgens de dierentuin trouw aan hun partner. ,,Het overplaatsen van Nico in een nieuwe groep of het introduceren van een nieuwe partner op deze leeftijd is niet in het belang van zijn welzijn. Daarom is er besloten om hem samen met zijn Saar te laten inslapen.''