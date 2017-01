Bekenden van vermoorde havenwerker zijn bang om te praten

De politie denkt dat mensen uit de havenwereld belangrijke informatie door kunnen geven over waar Erik zich mee bezighield. ,,Maar we merken dat die mensen niet het achterste van hun tong willen of kunnen laten zien’’. Getuigen, of mensen die informatie hebben, worden met klem verzocht anoniem te reageren.



Het lichaam van Van den Boogaart (55) werd verpakt in plastic gevonden, nadat hij maanden vermist was. Hij bleek te zijn doodgeschoten. Vastgesteld is dat het stoffelijk overschot zeker drie maanden in het water heeft gelegen. Zijn vrouw gaf hem half juli op als vermist, maar zij had toen al weken geen contact meer met hem, zegt de politie.



(Verhaal gaat onder de video verder.)

Van den Boogaart werkte al ruim twintig jaar bij een bedrijf in de Rotterdamse haven dat bulkgoederen opslaat en transporteert. Hij woonde met zijn vrouw in Spijkenisse. Na een ongeluk op zijn werk in 2015 belandde hij in de ziektewet. Hij was daarna nauwelijks nog thuis. Waar hij was en waar hij zich zoal mee bezighield, vertelde hij thuis niet. De politie weet dat Van den Boogaart een tijdje op een vakantiepark in Zuidland woonde.



In juni vorig jaar leende Van den Boogaart een auto van een vriend. Met die auto, een zwarte Hyundai Santa Fé, vertrok hij op 15 juni nadat hij na een korte vakantie in Antwerpen had doorgebracht en zijn vrouw thuis had afgezet. De auto werd op 19 oktober terug gevonden aan de Sint-Janshaven in Rotterdam Charlois.

Onbekende bestemming