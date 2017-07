Belastingen Barendrecht nog niet omlaag

Wel erkende hij te overwegen de belasting niet te zullen indexeren, zo vertelde de bestuurder bij de behandeling van de voorjaarsnota. ,,Dankzij de enorme meevaller is het tekort in het sociale domein verdwenen. Als we geen investeringen zouden doen, dan blijft de portemonnee van de gemeente goed gevuld.'' Voor een betere afvalscheiding zullen de komende jaren echter miljoenen euro's nodig zijn, gaf collega Dirk Vermaat (EVB) al aan. Er komt een nieuw afvalstation en Barendrechters moeten gft-afval gaan inzamelen.



Vermaat vertelde de raad nog altijd in conflict te zijn met buurgemeente Albrandswaard over de bibliotheek in Carnisselande. ,,Wij zijn niet van plan extra bij te dragen omdat Albrandswaard is afgehaakt en ineens niet meer meebetaalt. Ik ben in gesprek met de bibliotheek over de gevolgen. Albrandswaard opereert als een soort free rider en laat haar burgers er gratis gebruik van maken. Helaas hebben wij geen wapens om daar iets tegen te doen.'' Het ontstane gat zou bijna drie ton euro bedragen.