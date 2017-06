Beleef de stad vanaf het water

De Rotte staat in de spotlights tijdens het Water Weekend. ,,De Rotte is een beetje een vergeten rivier. Dat vinden we jammer. Er is veel in geïnvesteerd en de rivier is écht mooier geworden'', vertelt hoofdorganisator Sander Waterval. (,,Ja, die naam is toeval.'')



Vele stichtingen hebben de handen ineen geslagen. Eerder waren er wel losse waterfestivals, zoals het Wijnhavenfestival en het Rotte Picnic Island. Nu wordt het voor het eerst zo groot uitgepakt. Alle activiteiten - en het zijn er nogal wat de komende drie dagen - zijn op, in of langs het water. ,,Plezier moet centraal staan. Door activiteiten zoals muziek, kunst en sport hopen we dat de waterbeleving centraal staat. Rotterdammers kunnen hun stad nu vanaf het water beleven.''



Of het nu wel of niet gaat regenen, Waterval hoopt dat iedereen een zonnedansje vooraf wil doen. ,,Als je meedoet aan de 010 City Swim word je toch wel nat. Maar het is natuurlijk fijn als mensen daarna nog blijven voor een concert, of een drankje op een van de drijvende terrassen.''