Beleef laatste kampioensfeest Feyenoord bij Andere Tijden Sport

Het tv-programma Andere Tijden Sport blikt zondagavond terug op het kampioenschap van Feyenoord in 1999. Het Rotterdamse Legioen droomt van een nieuwe titel, zeker nu het dit seizoen zo goed loopt. Zondag gaat de koploper op bezoek bij Roda JC.



In de documentaire van bijna een half uur zien we toenmalig voorzitter Jorien van den Herik, trainer Leo Beenhakker, maar ook spelers als Paul Bosvelt, Jean-Paul Gastel, Peter van Vossen en Julio Ricardo Cruz over het bijzondere jaar. Het resulteerde op zondag 25 april 1999 in het negende kampioenschap in de historie.



Aanvoerder Van Gastel vertelt dat hij de drukte in de burgerzaal van het stadhuis 'zo zat was', dat hij met schaal en al het bordes op stormde. Daar stonden pakweg 250.000 mensen, dolgelukkig met het Feyenoord-succes.