Belevenisboerderij valt in de smaak

Hier kunnen bezoekers een kopje koffie drinken en rondkijken in de moestuin en landwinkel. Er wordt gewerkt aan een natuurspeeltuin voor kinderen, waar ze schapen en andere dieren kunnen aaien en voeren. ,,Dit is een mijlpaaltje'', vindt Oosthoek die op de boerderij woont. ,,Het is een droom van me. Ik vind het mooi om mensen te vertellen over het werken met schapen. Wat mij betreft is het elke dag lammetjesdag.''



,,Het is ongelooflijk, met de auto ben je hier in tien minuten vanuit de stad'', stelt Eerdmans. ,,Het is zo lekker dichtbij. We willen mensen uit de stad verleiden om naar de natuur te komen. Deze boerderij is een plek waar mensen met kinderen naar binnen stappen. Ik ben trots.''