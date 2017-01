Belg lust nog wel een 'curryworst' na winst op WK frikandellen eten

Organisator Romano van Mastrigt van Stay Classy Tattoo sprak van tevoren uit ervaring: ,,Je voelt je door al die frikandellen letterlijk en figuurlijk vet.” Daar had Mauwelarts geen last van. ,,Ik heb rustig gegeten en voel me prima. Over twee uurtjes moet ik vier liter water drinken omdat mijn lichaam uitdroogt door al het zout en de volgende dag ga ik op de loopband. Daarna is alles weer in orde!”



Dat is maar goed ook, want volgende week moet hij weer presteren tijdens het Belgisch kampioenschap curryworsten eten.