Beloning om Maastunnel te mijden

De bestuurders die vandaag een brief met het aanbod in de bus krijgen, zijn de afgelopen maanden geselecteerd op basis van hun kenteken. Het betreft mensen die met hun auto geregeld gebruikmaken van de Maastunnel, de Erasmusbrug en de Willemsbrug. ,,Het is vooral regionaal verkeer'', zegt

Monique Monster van de Verkeersonderneming, die het project uitvoert in opdracht van de gemeente Rotterdam.



Per 3 juli gaat de noord-zuidbuis van de Maastunnel - goed voor 60.000 passanten per etmaal - voor twee jaar dicht vanwege renovatie en vernieuwing, soms zijn beide richtingen gestremd. Verkeer wordt omgeleid via de Erasmusbrug, een deel van de auto's die normaal de Zwaan gebruiken, wordt naar de Willemsbrug geleid.



Om te voorkomen dat de avondspits uitmondt in een chaos in de binnenstad, probeert de gemeente mensen te verleiden een ander tijdstip voor hun reis te kiezen of om het openbaar vervoer of de fiets te

pakken. Een van de middelen is het spitsmijdenproject, dat begint met een financiële beloning en in het najaar overgaat in een puntenspaarprogramma.